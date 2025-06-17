Тимо Глок посоветовал «Макларену» сменить тактику

Бывший гонщик Формулы-1 немец Тимо Глок считает, что «Макларену» пора отказаться от политики равенства пилотов в 2025 году.

«Опасная зона в какой-то момент наступит, потому что Макс Ферстаппен всегда рядом, он постоянно набирает очки. Джордж Расселл также очень стабильно набирает очки. Вот почему «Макларен» должен извлечь урок из прошлого года. В какой-то момент этот командный порядок должен прийти. Норрис сделал большой шаг к этому сегодня [на Гран-при Канады]», — приводит слова Глока Sky Deutschland.

Напомним, Норрис за несколько кругов до финиша на Гран-при Канады столкнулся со своим напарником по команде «Макларен» Оскаром Пиастри и сошёл с дистанции.