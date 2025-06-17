Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тимо Глок посоветовал «Макларену» сменить тактику

Тимо Глок посоветовал «Макларену» сменить тактику
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 немец Тимо Глок считает, что «Макларену» пора отказаться от политики равенства пилотов в 2025 году.

«Опасная зона в какой-то момент наступит, потому что Макс Ферстаппен всегда рядом, он постоянно набирает очки. Джордж Расселл также очень стабильно набирает очки. Вот почему «Макларен» должен извлечь урок из прошлого года. В какой-то момент этот командный порядок должен прийти. Норрис сделал большой шаг к этому сегодня [на Гран-при Канады]», — приводит слова Глока Sky Deutschland.

Напомним, Норрис за несколько кругов до финиша на Гран-при Канады столкнулся со своим напарником по команде «Макларен» Оскаром Пиастри и сошёл с дистанции.

Материалы по теме
Хаджар выше Пиастри и Ферстаппена, Норрис — лучший. Оценки за Гран-при Монако
Хаджар выше Пиастри и Ферстаппена, Норрис — лучший. Оценки за Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android