Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вальсекки — о Гран-при Канады: можно предположить, что Пиастри подводит Норриса к ошибке

Вальсекки — о Гран-при Канады: можно предположить, что Пиастри подводит Норриса к ошибке
Комментарии

Бывший гонщик, а ныне эксперт Давиде Вальсекки поделился мнением об аварии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах недавнего Гран-при Канады. Напомним, в результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри прибыл к финишу четвёртым.

«Норрис не справился, в то время как Пиастри сделал всё идеально. Если посмотреть ещё раз, то можно предположить, что Оскар подводит Норриса к ошибке. Оскар сделал лучший ход, а его напарник просто слишком торопился. Этот ход был идеальным, и это была не лучшая гонка для него», — приводит слова Вальсекки Racingnews365.

Материалы по теме
«Теперь Норрис знает». Жак Вильнёв высказался об аварии Ландо с Пиастри в Канаде

«Макларен» представил комбинезоны Норриса и Пиастри:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android