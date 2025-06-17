Вальсекки — о Гран-при Канады: можно предположить, что Пиастри подводит Норриса к ошибке

Бывший гонщик, а ныне эксперт Давиде Вальсекки поделился мнением об аварии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах недавнего Гран-при Канады. Напомним, в результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри прибыл к финишу четвёртым.

«Норрис не справился, в то время как Пиастри сделал всё идеально. Если посмотреть ещё раз, то можно предположить, что Оскар подводит Норриса к ошибке. Оскар сделал лучший ход, а его напарник просто слишком торопился. Этот ход был идеальным, и это была не лучшая гонка для него», — приводит слова Вальсекки Racingnews365.

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