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«Мы убедились». Марко рассказал, как «Ред Булл» может победить «Макларен»

«Мы убедились». Марко рассказал, как «Ред Булл» может победить «Макларен»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о недавнем Гран-при Канады, где гонщик его команды Макс Ферстаппен показал второй результат. Ещё один пилот «Ред Булл» Юки Цунода был 12-м. Победу одержал Джордж Расселл из «Мерседеса».

«Мы очень довольны, ведь были на одном уровне с «Мерседесом» и «Маклареном». Это даёт нам стимул для следующих гонок. Да, гонщики «Макларена» были быстры, но они не могли обгонять и, следовательно, не могли доминировать. Это обнадёживает и вселяет надежду в плане следующих гонок. Мы убедились, что «Макларен» можно победить, если всё делать правильно», — приводит слова Марко Nextgen-Auto со ссылкой на Servus TV.

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