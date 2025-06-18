«Давайте начистоту». Михаил Алёшин разобрал аварию Пиастри и Норриса в Канаде

Чемпион Мировой серии «Рено» 3.5 Михаил Алёшин поделился мнением об аварии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах Гран-при Канады. В результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри прибыл к финишу четвёртым.

«С моей точки зрения, работа команды должна быть более серьёзной. В том плане, что оба пилота молодые, оба горячие, оба хотят выиграть. Надо всё-таки думать, что есть ещё и командный зачёт. И сколько каждая гонка стоит денег для команды и, самое главное, человеческих усилий. Таким образом, эту гонку сливать, как Норрис с Пиастри почти сделали, — мне кажется, это опрометчиво немного. Давайте начистоту. То есть если бы мы смотрели Формулу-2, Формулу-3, то это обычная история. Такая вот рубка между партнёрами по команде, кто хочет стать первым. Никто ни о чём не думает, все очень молодые и горячие. Но в Формуле-1 это нехорошо для команды. Уверен, что там проведут очень серьёзную беседу с обоими пилотами и, наверное, такого мы больше не увидим», — сказал Алёшин в своём телеграм-канале.

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