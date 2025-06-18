Михаил Алёшин отреагировал на первый в карьере финиш в топ-10 Роберта Шварцмана в IndyCar

Чемпион Мировой серии «Рено» 3.5, участник серии IndyCar россиянин Михаил Алёшин поделился мнением о финише на 10-м месте на овальной гонке серии IndyCar в Сент-Луисе российского-израильского пилота Роберта Шварцмана. Для него это первое в карьере попадание в десятку сильнейших.

«В первую очередь, нужно отметить успехи Роберта. Первый топ-10 — это круто с учётом его опыта. Человек только осваивается. Ну и главное, конечно, команда. Одно дело, когда приходишь в какую-то суперсильную команду, которая тебе всё даёт. И другое дело, когда вы оба новички. Это самое сложное, поэтому я считаю, что Роберт делает отличную работу. Очень важно, что это овал. Это означает, что Роберт на овалах освоился. И это даёт нам надежду, что у него большое будущее в IndyCar», — сказал Алёшин в своём телеграм-канале.

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