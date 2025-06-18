Онлайн-банк Revolut может стать одним из основных спонсором «Ауди» — Sport Business

Британско-литовский онлайн-банк и предлагающая банковские услуги компания финансовых технологий Revolut ведёт переговоры с «Ауди» на предмет спонсорского соглашения. Об этом информирует Sport Business.

По сведениям источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Также отмечается, что по масштабам эта сделка может быть близка к премиальному спонсорству.

Напомним, в настоящий момент в Формуле-1 участие принимает «Кик-Заубер», но начиная с 2026 года команда будет выступать в «Королевских гонках» под маркой «Ауди».

Ранее сообщалось, что спонсором «Ауди» в Формуле-1 может стать adidas.

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