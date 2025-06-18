Хорнер: если кто и сможет стать чемпионом в такой ситуации, то это Ферстаппен

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением насчёт шансов 27-летнего пилота австрийского коллектива нидерландца Макса Ферстаппена стать чемпионом Формулы-1 в текущем сезоне.

«Впереди ещё долгий путь. Мы даже не на половине пути [к завоеванию чемпионства]. У нас был хороший уикенд в Барселоне. А несколько Гран-при назад мы добились победы в Имоле. И, как показала гонка в Канаде, произойти может всё что угодно.

Нужно просто держаться. Это долгий чемпионат. Мы не сдадимся, будем бороться до конца. Если кто-то и сможет стать чемпионом, то это, безусловно, Макс», — приводит слова Хорнера портал Sportskeeda.