Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: если кто и сможет стать чемпионом в такой ситуации, то это Ферстаппен

Хорнер: если кто и сможет стать чемпионом в такой ситуации, то это Ферстаппен
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением насчёт шансов 27-летнего пилота австрийского коллектива нидерландца Макса Ферстаппена стать чемпионом Формулы-1 в текущем сезоне.

«Впереди ещё долгий путь. Мы даже не на половине пути [к завоеванию чемпионства]. У нас был хороший уикенд в Барселоне. А несколько Гран-при назад мы добились победы в Имоле. И, как показала гонка в Канаде, произойти может всё что угодно.

Нужно просто держаться. Это долгий чемпионат. Мы не сдадимся, будем бороться до конца. Если кто-то и сможет стать чемпионом, то это, безусловно, Макс», — приводит слова Хорнера портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Кристиан Хорнер не сожалеет о попытках «Ред Булл» оспорить результаты Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android