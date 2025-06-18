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Никита Бедрин вошел в программу развития команды Формулы-Е

Никита Бедрин вошел в программу развития команды Формулы-Е
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19-летний российский гонщик Никита Бедрин вошёл в программу развития команды Формулы-Е PENSKE и 14 июля примет участие в тестах новичков Формулы-Е в Берлине.

«Команда DS PENSKE рада приветствовать восходящую звезду автоспорта Никиту Бедрина, который присоединился к нашей программе развития гонщиков и выступит на тестах новичков в Берлине», — говорится в сообщении пресс-службы гоночного коллектива.

Ранее сообщалось, что 17-летний британский гонщик Арвид Линдблад получит суперлицензию Международной автомобильной федерации (ФИА). С 2021 года Арвид является членом юниорской академии австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл».

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