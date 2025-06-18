Кристиан Хорнер не считает катастрофичным отток специалистов из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его команда не испытывает серьёзных проблем с увольнением персонала.

«Я постоянно читаю и слышу о том, что нашу команду покидает много людей. Если рассмотреть количество увольнений из нашего коллектива, то их менее 4%. С точки зрения персонала мы являемся одной из самых стабильных команд в этом виде спорта.

В прошлом году действительно ушли два известных человека, по крайней мере, один из них — Эдриан Ньюи. Однако Джонатан [Уитли] хотел стать руководителем команды в «Кик-Заубере», и я посоветовал ему воспользоваться этим шансом.

Но реальность такова, что костяк нашей команды стабильно продолжает работать. Что касается всех тех людей, чьи имена вы не знаете, которые работают на заводе, то в других командах процент увольнений персонала намного выше. Но, возможно, это вызывает меньший интерес, потому что они не работают на ключевых постах», — приводит слова Хорнера портал Sportskeeda.