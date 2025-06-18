Хорнер: роль Марко в «Ред Булл» минимальная

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу нынешней роли Хельмута Марко в команде. 82-летний Марко является советником гоночного коллектива.

«Хельмут является для Макса своего рода наставником. Его участие в повседневном управлении командой минимально. На протяжении многих лет он играл очень важную роль. У Макса прекрасные отношения с Хельмутом, и он всегда может на него положиться», — приводит слова Хорнера Sportskeeda со ссылкой на The Telegraph.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 162 очка. Первое место в чемпионате занимает «Макларен», у которого 374 балла.

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