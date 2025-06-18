Двукратный чемпион Ф-1 Алонсо: Анчелотти — лучший тренер, который когда-либо был в «Реале»

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался насчёт ухода итальянца Карло Анчелотти с поста главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» и прихода на этот пост соотечественника Хаби Алонсо.

«Для «Реала» минувший сезон был сложным. Пять защитников выбыли из строя на продолжительное время, и это был первый из нескольких критических моментов для команды. Переориентировать некоторых игроков на оборонительные роли было сложно, и одно влияло на другое.

Анчелотти — лучший тренер, который когда-либо был в «Реале» с точки зрения выигранных трофеев, и его будет не хватать, но я с нетерпением жду того, как будет развиваться команда при Хаби Алонсо. Он привносит свежие идеи, а с приходом новых игроков, таких как Трент Александер-Арнольд, начинается новый цикл.

Ничто не вечно. Всё меняется. Кумиры приходят и уходят, будь то футбол или гонки. Так устроена жизнь», — приводит слова Алонсо издание Marca.