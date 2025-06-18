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Баттон высказался о психологическом состоянии Норриса после аварии с Пиастри

Баттон высказался о психологическом состоянии Норриса после аварии с Пиастри
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Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон высказался об аварии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах Гран-при Канады. В результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри пришёл к финишу четвёртым. Впоследствии Ландо принёс извинения перед командой и Оскаром.

«Настал тот момент, когда мы можем увидеть, находится ли Ландо в хорошем психологическом состоянии и выйдет ли он сильным из этой ситуации. Мне кажется, у него есть уверенность в своих силах и умение выкладываться на максимум, так что здорово будет посмотреть, как он будет двигаться дальше», — приводит слова Баттона Sky Sports.

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