Хэмилтон показал худший старт в Ф-1 за всю 19-летнюю карьеру

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянской команды «Феррари» британец Льюис Хэмилтон показал худший старт в текущем сезоне Ф-1 за всю свою карьеру в «Королевских гонках». На данный факт обратил внимание портал Racingnews365.

Хэмилтону не удалось завоевать ни одного подиума за первые 10 гонок в сезоне. Его лучшим результатом к настоящему моменту пока остаётся финиш на четвёртой позиции в гонке Гран-при Эмилии-Романьи.

Отметим, что следующий этап «Королевских гонок» пройдёт с 27 по 29 июня в Австрии на арене «Ред Булл Ринг».

В личном зачёте Формулы-1 британский гонщик занимает шестое место, имея на своём счету 79 очков.