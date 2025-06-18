Названа команда, куда Ферстаппен точно не перейдёт в 2026 году — источник

Нидерландский журналист издания De Telegraaf Эрик ван Харен заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен точно не перейдёт в британскую команду «Астон Мартин» в следующем году. При этом ван Харен не стал полностью исключать вероятный уход нидерландского гонщика из «Ред Булл».

«Осмелюсь полагать, что этого не произойдёт. Я бы не стал полностью исключать, что он уйдёт. Но перехода в «Астон Мартин», определённо, не будет в следующем году», — приводит слова ван Харена F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале Telesport в YouTube.

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