Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа команда, куда Ферстаппен точно не перейдёт в 2026 году — источник

Названа команда, куда Ферстаппен точно не перейдёт в 2026 году — источник
Комментарии

Нидерландский журналист издания De Telegraaf Эрик ван Харен заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен точно не перейдёт в британскую команду «Астон Мартин» в следующем году. При этом ван Харен не стал полностью исключать вероятный уход нидерландского гонщика из «Ред Булл».

«Осмелюсь полагать, что этого не произойдёт. Я бы не стал полностью исключать, что он уйдёт. Но перехода в «Астон Мартин», определённо, не будет в следующем году», — приводит слова ван Харена F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале Telesport в YouTube.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о роли Хельмута Марко в команде.

Материалы по теме
Хорнер: роль Марко в «Ред Булл» минимальная

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android