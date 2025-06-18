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Алонсо: сейчас Хэмилтону тяжело, но он может очень быстро переломить ситуацию

Алонсо: сейчас Хэмилтону тяжело, но он может очень быстро переломить ситуацию
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43-летний двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо считает, что положение британского гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона в Ф-1 не изменилось по сравнению с прошлым годом.

«Что с ним не так? Понятия не имею. Льюис — великолепный гонщик, он способен использовать все свои сильные стороны. После 24 гонок мы подведём итоги. Сейчас ему тяжело, но он может очень быстро переломить ситуацию.

Я не думаю, что ситуация сильно изменилась по сравнению с прошлым годом, когда его напарником был Расселл. Тогда, судя по всему, ему было трудно управлять болидом «Мерседеса», а Расселлу, наоборот, комфортно. В этом сезоне, похоже, происходит то же самое. Но трудно высказать мнение об этом, не имея всей информации», — приводит слова Алонсо портал PlanetF1.

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