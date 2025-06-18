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АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Iskra

АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Iskra
Lada Iskra Sport на ПМЭФ-2025
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На открывшемся 18 июня Петербургском международном экономическом форуме официально представлена спортивная версия Lada Iskra, получившая название Lada Iskra Sport.

От дорожной версии автомобиля Iskra Sport отличается облегчённым и улучшенным с точки зрения аэродинамики кузовом, вварным каркасом безопасности и двигателем увеличенного до 1,8 литра объёмом, который развивает 173 л. с. Впервые эта машина была показана публике в феврале в рамках 27-й «Гонки чемпионов».

Lada Iskra Sport на ПМЭФ-2025

Lada Iskra Sport на ПМЭФ-2025

Фото: РИА Новости

Напомним, дорожная Lada Iskra дебютировала на ПМЭФ в 2024 году. Она будет оснащаться 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой коробкой передач. В базовой комплектации автомобиль получит 90 л. с., в более мощном исполнении — 106.

В январе предсерийный экземпляр Lada Iskra представили президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Кроме того, в феврале АвтоВАЗ показал Lada Iskra в кузове кросс-универсал.

Подробнее о спортивной версии:
Уникальная Lada Iskra Sport: всего для одной гонки, построили даже раньше серийной
Фото
Уникальная Lada Iskra Sport: всего для одной гонки, построили даже раньше серийной
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