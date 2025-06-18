АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Iskra

На открывшемся 18 июня Петербургском международном экономическом форуме официально представлена спортивная версия Lada Iskra, получившая название Lada Iskra Sport.

От дорожной версии автомобиля Iskra Sport отличается облегчённым и улучшенным с точки зрения аэродинамики кузовом, вварным каркасом безопасности и двигателем увеличенного до 1,8 литра объёмом, который развивает 173 л. с. Впервые эта машина была показана публике в феврале в рамках 27-й «Гонки чемпионов».

Lada Iskra Sport на ПМЭФ-2025 Фото: РИА Новости

Напомним, дорожная Lada Iskra дебютировала на ПМЭФ в 2024 году. Она будет оснащаться 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой коробкой передач. В базовой комплектации автомобиль получит 90 л. с., в более мощном исполнении — 106.

В январе предсерийный экземпляр Lada Iskra представили президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Кроме того, в феврале АвтоВАЗ показал Lada Iskra в кузове кросс-универсал.