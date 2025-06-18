«Даже Ферстаппен так бы не сделал». Ральф Шумахер — о поступке Расселла в Канаде

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался об инциденте между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Канады. Напомним, британец резко затормозил позади машины безопасности, что могло быть расценено как опасный пилотаж. Судьи, однако, решили, что нарушений правил со стороны Джорджа не было.

«Его действия показали, что он знает правила и тоже может так поступать. Однако это было на грани. Не думаю, что такое ему идёт. Да, он использовал правила в своих интересах, но даже Макс Ферстаппен не стал бы делать ничего подобного. Он сделал бы это немного элегантнее. Джордж продемонстрировал: «Будь осторожен, Макс. Я тоже из тех, кто хочет побеждать любой ценой и сделает для этого всё возможное. Ты такой не один», – приводит слова Шумахера GPblog со ссылкой на Sky Sports Germany.

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