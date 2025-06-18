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Хаджар: я бы перешёл в «Ред Булл», если бы ко мне обратились с таким предложением

Хаджар: я бы перешёл в «Ред Булл», если бы ко мне обратились с таким предложением
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20-летний пилот итальянского гоночного коллектива «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар сообщил, что перешёл бы в «Ред Булл» в текущем сезоне Ф-1, если бы австрийская команда обратилась к нему с таким предложением.

«Будь я готов перейти в «Ред Булл» и, если предложение поступит в этом сезоне, то согласился бы? Нет [не был бы готов], но принял его, потому что являюсь бойцом. Мне просто любопытно. Мною движет борьба с лучшими в мире. Если бы Ферстаппен был моим товарищем по команде, то я многому смог бы научиться. У меня с Максом хорошие отношения. Он очень спокойный парень, ладит со всеми, пока всё идёт хорошо!» — приводит слова Хаджара портал F1oversteer.

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