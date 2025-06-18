Команда NASCAR оштрафовала своего пилота за то, что он назвал Мексику «дырой»

Команда Spire Motorsports, выступающая в NASCAR Cup Series, оштрафовала своего пилота Карсона Хосевара за неподобающие высказывания во время стрима на одной из онлайн-платформ. Так, во время стрима онлайн-гонки в iRacing Хосевар назвал Мексику, где в минувший уикенд состоялась первая с 1958 года зачётная гонка NASCAR Cup Series за пределами США, «дырой».

Хосевар оштрафован на $ 50 тыс., а также обязан пройти тренинг по уважению к культурным различиям и осведомлённости о проблемах дискриминации. Отмечается, что выплаченный гонщиком штраф будет распределён между тремя благотворительными организациями — мексиканским Красным крестом, организацией Un Kilo de Ayuda, борющейся с детским голодом, а также фондом Fondo Unido Mexico, который поддерживает инициативы в области образования, здравоохранения и жилищных условий.

Сам гонщик извинился за высказывания в социальных сетях. «Возможно, парню, который до минувшего четверга ни разу не выезжал из страны, не стоит высказываться о каких-либо местах, кроме Портиджа, штат Мичиган. Когда я отвечал на вопрос на стриме, я был скептически настроен по отношению к поездке в Мексику и верил всему, что читал и слышал об этой стране от людей, которые, скорее всего, тоже никогда в ней не были. Сейчас, побывав в Мексике, моё мнение изменилось. Мне стыдно за сказанное. Это будет для меня ещё одним уроком».

Карсон Хосевар дебютировал в NASCAR Cup Series в 2023 году, а в сезоне-2024 завоевал титул Новичок года. Гонщик известен своим агрессивным стилем пилотирования, из-за которого у него не раз по ходу гонки возникали конфликты с другими пилотами.

Напомним, что гонку в Мексике выиграл трёхкратный чемпион австралийского первенства Supercars Шейн ван Гисберген. Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка The Great American Getaway 400 — пройдёт на триовале «Поконо Рейсвей» 22 июня.