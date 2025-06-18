Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда NASCAR оштрафовала своего пилота за то, что он назвал Мексику «дырой»

Команда NASCAR оштрафовала своего пилота за то, что он назвал Мексику «дырой»
Карсон Хосевар
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Spire Motorsports, выступающая в NASCAR Cup Series, оштрафовала своего пилота Карсона Хосевара за неподобающие высказывания во время стрима на одной из онлайн-платформ. Так, во время стрима онлайн-гонки в iRacing Хосевар назвал Мексику, где в минувший уикенд состоялась первая с 1958 года зачётная гонка NASCAR Cup Series за пределами США, «дырой».

Хосевар оштрафован на $ 50 тыс., а также обязан пройти тренинг по уважению к культурным различиям и осведомлённости о проблемах дискриминации. Отмечается, что выплаченный гонщиком штраф будет распределён между тремя благотворительными организациями — мексиканским Красным крестом, организацией Un Kilo de Ayuda, борющейся с детским голодом, а также фондом Fondo Unido Mexico, который поддерживает инициативы в области образования, здравоохранения и жилищных условий.

Сам гонщик извинился за высказывания в социальных сетях. «Возможно, парню, который до минувшего четверга ни разу не выезжал из страны, не стоит высказываться о каких-либо местах, кроме Портиджа, штат Мичиган. Когда я отвечал на вопрос на стриме, я был скептически настроен по отношению к поездке в Мексику и верил всему, что читал и слышал об этой стране от людей, которые, скорее всего, тоже никогда в ней не были. Сейчас, побывав в Мексике, моё мнение изменилось. Мне стыдно за сказанное. Это будет для меня ещё одним уроком».

Карсон Хосевар дебютировал в NASCAR Cup Series в 2023 году, а в сезоне-2024 завоевал титул Новичок года. Гонщик известен своим агрессивным стилем пилотирования, из-за которого у него не раз по ходу гонки возникали конфликты с другими пилотами.

Напомним, что гонку в Мексике выиграл трёхкратный чемпион австралийского первенства Supercars Шейн ван Гисберген. Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка The Great American Getaway 400 — пройдёт на триовале «Поконо Рейсвей» 22 июня.

Материалы по теме
Видео
Пилоты NASCAR подрались после гонки. Их не могли разнять стюарды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android