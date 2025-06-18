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ПМЭФ 2025: состоялась мировая премьера кроссовера Lada Azimut

ПМЭФ 2025: состоялась мировая премьера кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut
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В рамках открывшегося 18 июня 28-го Петербургского международного экономического форума АвтоВАЗ провёл мировую премьеру кроссовера Lada Azimut.

Автомобиль разработан силами российских специалистов и построен на платформе Lada Vesta. Для Lada Azimut было создано 996 оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску.

Lada Azimut

Lada Azimut

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

Автомобиль будет оснащаться 1,6-литровыми двигателями мощностью 120 л. с., а также 1,8-литровыми агрегатами, выдающими 132 л. с. Lada Azimut будет доступен в вариантах с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. В будущем также планируется выпуск версии с турбированным 150-сильным двигателем и классической автоматической коробкой передач.

Lada Azimut

Lada Azimut

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

Автомобиль также оснащён обогреваемыми боковыми стёклами, двухзонным климат-контролем, электроприводом двери багажника, камерой кругового обзора, электрическим стояночным тормозом и системой выбора режима движения в зависимости от покрытия.

Lada Azimut

Lada Azimut

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

«Lada Azimut — первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке, — отмечает президент АвтоВАЗа Максим Соколов. — Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства».

Lada Azimut

Lada Azimut

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

Отмечается, что название модели было выбрано по результатам открытого конкурса среди сотрудников АвтоВАЗа. «Оно отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями», — говорится в пресс-релизе АвтоВАЗа.

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год.

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