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Стало известно, кто озвучил комментаторов в русском дубляже фильма «Формула-1»

Стало известно, кто озвучил комментаторов в русском дубляже фильма «Формула-1»
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Комментатор Ф-1 на телеканале Setanta Sports Эльмир Валеев сообщил, что он и футбольный комментатор Кирилл Дементьев приняли участие в дубляже кинокартины «Формула-1» для российского проката.

«Как вы знаете, в фильме, помимо актёров, снималось и много реальных людей из автоспорта — гонщиков, сотрудников команд, журналистов и так далее. Такой же подход был применён и при локализации. Так что комментаторов в разных странах озвучивали реальные комментаторы.

Соответственно, в русскоязычной озвучке Мартин Брандл говорит моим голосом. А Дэвид Крофт — голосом футбольного комментатора Кирилла Дементьева.

Но, как вы понимаете, я не мог вот просто так взять и озвучить текст, который мне дали. Я его переписал. Не всё можно было изменить, но в целом я отредактировал весь русскоязычный вариант скрипта для озвучки, для всех актёров.

Да, надо подчеркнуть, это официальная озвучка фильма на русский, сделанная Bravo Records, и для проката в России она не предназначена (как и сам фильм). Но что-то мне подсказывает, что она там обязательно появится, причём прямо в кинотеатрах», — написал Валеев в своём телеграм-канале.

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