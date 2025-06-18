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Ральф Шумахер — после Гран-при Канады: по крайней мере, Расселл ведёт себя как джентльмен

Ральф Шумахер — после Гран-при Канады: по крайней мере, Расселл ведёт себя как джентльмен
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер оценил выступление пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на недавнем Гран-при Канады. Напомним, во время этапа в Монреале имел место инцидент между Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Британец резко затормозил позади машины безопасности, что могло быть расценено как опасный пилотаж. Судьи, однако, решили, что нарушений правил со стороны Джорджа не было. Расселл в итоге одержал победу. Макс был вторым.

«Мы часто говорили, что Расселл допускает ошибки, но на данный момент их нет. Он полностью освоился со своей ролью лидера команды и всегда действует здорово. Его выступление было фантастическим. Он в некотором роде джентльмен, или, по крайней мере, ведёт себя как джентльмен. Всегда хорошо одет. В «Мерседесе» говорят, что это немного скучно, но я на самом деле считаю, что это довольно круто», — приводит слова Шумахера GPblog со ссылкой на Sky Sports Germany.

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