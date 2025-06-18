Chevrolet представила «самый продвинутый» Corvette. Это гибрид мощностью 1267 л. с.

Компания Chevrolet представила гибридную версию Corvette — Chevrolet Corvette ZR1X, который оснащён силовой установкой мощностью 932 кВт (1267 л. с.) и обладает полным приводом. «ZR1X — это настоящий американский гиперкар и самый продвинутый Corvette в истории», — говорится в сообщении Chevrolet.

Chevrolet Corvette ZR1X Фото: Chevrolet

В основе силовой установки ZR1X 5,5-литровый двигатель LT7 V8, который передаёт на заднюю ось 793 кВт (1079 л. с.) мощности. Электромотор, установленный на переднюю ось, добавляет ещё 139 кВт (189 л. с.), причём он не соединён с ДВС и заряжается за счёт рекуперации энергии. Силовая установка комплектуется восьмиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Chevrolet Corvette ZR1X Фото: Chevrolet

До 60 миль в час (97 км/ч) Chevrolet Corvette ZR1X разгоняется быстрее, чем за две секунды. Согласно подсчётам инженеров, дистанцию в четверть мили гиперкар преодолевает менее чем за девять секунд и развивает на этой дистанции более 240 км/ч. Для сравнения, Chevrolet Corvette ZR1 с 1079-сильным V8, самый быстрый в мире серийный автомобиль стоимостью менее $ 1 млн, развивает 60 миль в час за 2,3 секунды.

Интерьер Chevrolet Corvette ZR1X Фото: Chevrolet

Автомобиль будет доступен в двух конфигурациях: стандартной и с пакетом ZTK Performance, который включает в себя более жёсткие пружины и подвеску. Также для автомобиля доступен пакет Carbon Aero с задним антикрылом и другими дополнительными аэродинамическими элементами.