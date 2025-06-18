В Москве прошёл «автовыпускной» участников Единого гаражного экзамена

10 июня в одном из картингов столицы состоялось мероприятие для автоблогеров, автолюбителей и ценителей скорости. Все они в течение месяца принимали участие в Едином гаражном экзамене от VK. Для его прохождения было создано специальное мини-приложение. Авторами вопросов для тестирования стали более 40 известных автоблогеров и потенциальных звёзд автотематики во «ВКонтакте», которые опирались на практический опыт и популярные тренды. Экзамен помог пользователям проверить свои знания по теме и выявить актуальные тенденции в сфере авто.

Фото: VK

Единый гаражный экзамен прошли 48 тыс. уникальных пользователей «ВКонтакте»: из них выделяется преимущественно мужская аудитория (72%), круг интересов которой связан с развлечениями, транспортом, финансами и электроникой. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары, Челябинска, Краснодара и Перми.

Единый гаражный экзамен VK проходил впервые в мини-приложении на платформе «ВКонтакте». Он объединил пользователей, интересующихся темой авто, в профессиональное сообщество. Принять участие в нём могли все желающие с 20 мая по 11 июня. Экзамен включал в себя 800 вопросов, созданных в сотрудничестве с известными автоблогерами и экспертами. Свои вопросы, раскрывающие различные аспекты автомобильной культуры, от истории авто до гонок и их героев, разработали также Российский университет дружбы народов, Московский политех, Музей транспорта Москвы и спортивный портал «Чемпионат». В мини-приложении можно было найти и подсказки, доступные при переходе от конкретного вопроса в сообщество автора «ВКонтакте», эксперта или партнёра, его предложившего.

Фото: VK

Результаты тестирования показали, что большинство автолюбителей хорошо знакомы с брендами и историей авто. Но при этом пользователи, особенно аудитория в возрасте от 25 до 34 лет, часто испытывают трудности с автомеханикой. В вопросах ремонта молодёжь больше полагается на услуги сервиса и доверяет помощи специалистов, нежели прибегает к самостоятельному устранению неисправностей.

Сложнее всего участникам экзамена было отвечать на вопросы про тип подвески, параметры разболтовки колёсных дисков и другие технические элементы автомобиля. Напротив, наиболее простыми и понятными для пользователей стали темы тюнинга, марок российских бюджетных автомобилей и регламента автогонок. На данные вопросы зафиксировано больше правильных ответов.

Из всех прошедших экзамен всего девять человек смогли сдать его без единой ошибки. В среднем на прохождение тестирования пользователям требовалось около 40 минут. А 50 человек провели в мини-приложении Единого гаражного экзамена более одного часа непрерывно. За весь период проведения тестирования его участники воспользовались подсказками экспертов и автоблогеров 15 тыс. раз.

Фото: VK

Финальным аккордом Единого гаражного экзамена VK стал «автовыпускной», который собрал 100 активных пользователей. Участники тестирования и лучшие его «выпускники» соревновались в заездах электрического картинга и получали призы. Среди них — автомобильные блогеры Ilya Strekal, Dragtimes, Clickoncar, Ярдрей, Евгений Соловьёв.

Авто-party прошло в стиле F1, а его участники смогли насладиться атмосферой гонок, общением с единомышленниками и подискутировать с экспертами в области автоспорта. Приглашёнными спикерами паблик-тока стали первая девушка-пилот, завоевавшая серебро в абсолютном зачёте трёхчасовой гонки на выносливость в Казани в 2024 году, известная автогонщица Ирина Сидоркова и автоблогеры Вячеслав Исмаилов (Жизнь Виа) и Евгений Зимин (Zimwerk).

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