Второй этап Igora Drive Drift Challenge 2025 пройдёт 28 и 29 июня

Меньше чем через две недели лучшие гонщики из разных регионов страны выведут свои машины на легендарный «бетонный Колизей» — окружённую со всех сторон стенами дрифт-площадку автодрома «Игора Драйв», которая не прощает ошибок и дарит зрителям эффектные проезды.

Второй этап Igora Drive Drift Challenge, который состоится 28 и 29 июня, завершит первую половину сезона — турнир Igora Drive Drift Challenge в 2025 году состоит из четырёх этапов. Первые три пройдут в «бетонном Колизее», а финал примет шоссейное-кольцевая трасса.

Фото: Пресс-служба «Игоры Драйв»

В первом этапе приняли участие 43 пилота, которые выступали на разнообразной технике — от классических Nissan Silvia разных поколений, разнообразных BMW и Toyota до экзотических ГАЗ-24-10 и Mercedes-Benz.

Лучше других с задачей справился карельский дрифтер Артём Лейтис на Nissan 350Z, которому в финале противостоял Илья Полищук на BMW E92. Третьим стал Александр Мезенцев на ещё одной BMW E92, который в заезде за бронзу опередил Алексея Арсеньева.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В личном зачёте в Igora Drive Drift Challenge уверенно лидирует Артём Лейтис — у него 272 балла. За ним следуют Илья Полищук и Александр Мезенцев, у которых 197 и 160 очков соответственно. В командном зачёте на первом месте — коллектив Kinforest SQUAD, который набрал 355 очков. На втором месте расположилась команда «Tamashi Культура Заноса» — 277 очков, на третьем — «Континент Пак», у которого 196 баллов.

Второй этап пройдёт при гораздо более комфортных погодных условиях, сами дрифтеры вкатились в сезон и готовы демонстрировать свой лучший дрифт, а возможностей допускать ошибки меньше — всё это обещает захватывающую борьбу на втором этапе серии.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Звёздным участником второго этапа Igora Drive Drift Challenge станет известный блогер Big Russian Boss, который попробует себя в роли дрифтера. Для него выступление в IDDC станет финальной проверкой перед дебютом в RDS Open в рамках GARAEGE FEST «Игора Драйв» 2025.

Зрители смогут увидеть трансформацию шоумена в пилота в документальном сериале «Медиа Дрифта». Сериал будет демонстрироваться эксклюзивно в VK Видео на канале «VK Спорт» с июня по август. Первый эпизод уже вышел в эфир 16 июня.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Гостей Igora Drive Drift Challenge ждёт насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, в том числе с участием блогера Big Russian Boss, во время которого можно пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами и символом автодрома — рысью Сидом, выставка редких автомобилей, яркая фотозона, фуд-траки со вкусной едой и многое другое.