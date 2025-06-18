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«Мы разберёмся». Вольф — о проблемах с моторами «Мерседеса» в последних гонках

«Мы разберёмся». Вольф — о проблемах с моторами «Мерседеса» в последних гонках
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах с моторами, которые возникали у пилотов команды и клиентов моториста в последних гонках.

«Думаю, с самого начала гибридной эпохи наши двигатели находились на вершине. Они были надёжными и мощными. Сейчас наступил последний год действия этого моторного регламента, так что всё внимание направлено на подготовку к следующему сезону, но наше моторное подразделение занимается устранением проблем с надёжностью, которые возникли.

Если посмотреть на статистику, то процент поломок наших двигателей всегда был минимальным. Так что сейчас нам нужно разобраться с тем, что случилось в последних гонках. Я не знаю, что конкретно сломалось на машине Алекса Албона, но уверен, что мы со всем разберёмся», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

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