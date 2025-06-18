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Антонелли сдал первый выпускной экзамен в школе

Антонелли сдал первый выпускной экзамен в школе
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Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сдал первый выпускной экзамен в школе.

«Я очень нервничал из-за сегодняшнего дня. У меня было мало времени на подготовку. Но сейчас я чувствую себя гораздо более расслабленным. Я пытаюсь учиться и компенсировать своё отсутствие на занятиях», — приводит слова Антонелли агентство Ansa.

Впереди Антонелли ждут тест по английскому языку и устный экзамен перед Гран-при Австрии. При этом, по словам итальянского гонщика, больше всего он переживает именно из-за устного экзамена, на котором будут проверяться знания по математике.

Напомним, на Гран-при Канады Антонелли впервые в карьере поднялся на подиум.

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