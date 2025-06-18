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Никита Мазепин объяснил, почему он не хотел бы драться с Даней Милохиным

Никита Мазепин объяснил, почему он не хотел бы драться с Даней Милохиным
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26-летний российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 в команде «Хаас» в сезоне 2021 года, Никита Мазепин высказался о том, хотел ли бы он провести поединок с блогером и боксёром Даней Милохиным.

«Наверное, мне это не очень интересно, при всём моём уважении к Дане с его перерождением из неоднозначного деятеля в социальной сфере в какого-то рода спортсмена. Это круто, это заслуживает уважения, но это не мой профиль. Мы, наверное, в шутку говорили с Никитой Нагорным о том, чтобы побоксировать.

Однако здесь в первую очередь акцент на том, чтобы привезти что-то из-за рубежа. Отвечая на вопрос о том, зачем я это делаю: мы должны остаться в плюсе, а не в минусе после проведения этого события. Если мы сделаем это в России с российским бойцом, то мы, думаю, ничего полезного не получим», — сказал Мазепин в интервью ТАСС.

В «Королевских гонках» Никита принял участие в 22 Гран-при. Выступал в команде вместе с Миком Шумахером, являющимся сыном легендарного семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. За свою карьеру в «Хаасе» не заработал ни одного очка и завершил сезон 2021 года на 21-м месте в личном зачёте.

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