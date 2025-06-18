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Вильнёв рассказал, в чём нужно прибавить Норрису, чтобы побороться с Пиастри

Вильнёв рассказал, в чём нужно прибавить Норрису, чтобы побороться с Пиастри
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о противостоянии гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Стоит сказать, что в Канаде темп Норриса был лучше, чем у Пиастри. И в целом он ехал быстрее. Всё, что ему нужно сделать — контролировать свои выступления в квалификациях, которым пока не хватает стабильности. Но по гоночному темпу у него есть преимущество над Оскаром.

Норрису может помочь то, что теперь он в роли догоняющего. Он больше не считается главным фаворитом в борьбе за титул. Пиастри сейчас впереди, так что всё давление будет на него, а не на Ландо», — приводит слова Жака Вильнёва Speed Week.

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