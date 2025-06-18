К «Астон Мартин» присоединился бывший коллега Ньюи по «Ред Булл»

Жиль Вуд, бывший коллега по техническому штабу «Ред Булл» Эдриана Ньюи, перешёл в «Астон Мартин». Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, Вуд займёт в британской команде должность директора отдела по проведению симуляций и моделированию деталей болида.

Вуд и Ньюи работали вместе в «Ред Булл» во времена чемпионских титулов немецкого гонщика Себастьяна Феттеля. Последние годы Вуд не имел отношения к Формуле-1 — он работал в компании Apple.

Ожидается, что Вуд будет играть важную роль в усилении характеристик болида в той области, которую Ньюи считает одной из самых слабых в команде в настоящий момент.