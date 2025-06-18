Трасса «Кьялами» в ЮАР получила высшую категорию ФИА и может принимать Формулу-1

Трассе «Кьялами» в ЮАР Международной автомобильной федерацией (ФИА) присвоена высшая категория, и отныне она может принимать у себя любые соревнования под эгидой организации, включая этапы Формулы-1. Об этом сообщает Crash.

Как информирует источник, помимо присвоения категории, трасса получила трёхлетний срок на проведение всех запланированных работ по модернизации автодрома.

Как сообщается, на трассе будет построена более современная инфраструктура, кроме того, на ней повысят стандарты безопасности в соответствии с существующими. Несмотря на это, у трассы останется прежняя конфигурация.

С 1967 по 1993 год трасса «Кьялами» принимала этапы Формулы-1.