Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Трасса «Кьялами» в ЮАР получила высшую категорию ФИА и может принимать Формулу-1

Трасса «Кьялами» в ЮАР получила высшую категорию ФИА и может принимать Формулу-1
Комментарии

Трассе «Кьялами» в ЮАР Международной автомобильной федерацией (ФИА) присвоена высшая категория, и отныне она может принимать у себя любые соревнования под эгидой организации, включая этапы Формулы-1. Об этом сообщает Crash.

Как информирует источник, помимо присвоения категории, трасса получила трёхлетний срок на проведение всех запланированных работ по модернизации автодрома.

Как сообщается, на трассе будет построена более современная инфраструктура, кроме того, на ней повысят стандарты безопасности в соответствии с существующими. Несмотря на это, у трассы останется прежняя конфигурация.

С 1967 по 1993 год трасса «Кьялами» принимала этапы Формулы-1.

Материалы по теме
Резервист «Мерседеса» показал, как выглядит его работа в Формуле-1
Истории
Резервист «Мерседеса» показал, как выглядит его работа в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android