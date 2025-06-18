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Росберг сообщил, что «Феррари» рассматривает переезд команды Формулы-1 из Италии

Росберг сообщил, что «Феррари» рассматривает переезд команды Формулы-1 из Италии
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг сообщил, что в «Феррари» раздумывают над открытием базы в Великобритании.

«Я немного видел внутреннюю работу «Феррари», и вы можете видеть, что уровень их мастерства во многих областях несопоставим с британскими командами, и особенно с такими командами, как «Мерседес». Вы можете видеть их культуру. Тот факт, что они находятся в Италии, усложняет ситуацию. В «Мерседесе», когда Льюису было нужно, он просто сразу шёл к Тото. Тото просто мог сделать звонок, и всё делалось немедленно. В «Феррари» очень много людей, которые принимают разные решения. И даже Льюис на самом деле не знает, что делать в случае чего. Всё очень сложно.

Есть пара слухов, которые я слышал. «Феррари» изучает возможность открытия дочерней компании в Великобритании, потому что именно там находится экосистема Формулы-1. Сейчас их проблема в том, чтобы наладить правильную коммуникацию. Открыть подразделение «Феррари» в Великобритании — это одно. Важно отлично взаимодействовать со штаб-квартирой. Может быть, это невозможно», — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports.

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