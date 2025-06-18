Sky Sports выпустит документальный фильм, посвящённый чемпиону мира 1996 года

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл сообщил, что в скором времени на канале Sky Sports выйдет документальный фильм, посвящённый его карьере.

«Этот фильм — очень личный рассказ о моей жизни и карьере в Формуле-1. Это раскрывает мою истинную мотивацию к успеху и то, как на меня повлияла смерть моего отца, Грэма Хилла. Это также история о попытках выиграть чемпионат мира, о гонках с самыми сильными соперниками в крайне бескомпромиссном мире, о прессинге, которому подвергалась моя семья, и о том, как я пытался сохранять сбалансированную точку зрения на фоне хаоса и стресса.

Конечно, я предвзят, но думаю, что вам понравится этот фильм, независимо от того, являетесь ли вы ярым фанатом Формулы-1 или просто ищете поднимающий настроение фильм для просмотра. Очень горжусь тем, каким получился этот фильм. Думаю, что это настоящая жемчужина», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.