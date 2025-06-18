Стролл: может, Алонсо чувствует изменения в машине, но я — нет

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл остался недоволен развитием машины в ходе сезона-2025.

«Мы очень медленные. Думаю, то же самое будет и в Австрии, потому что характеристики автомобиля никогда не улучшаются. Проблемы, которые ограничивают мои возможности, не исправляются. Думаю, так будет снова и снова.

Я не чувствую никаких изменений в машине. Возможно, Фернандо что-то чувствует, потому что он добивается хороших результатов. Но я просто очень медленный», — приводит слова Лэнса Стролла GrandPrix.

Стролл не попадал в очковую зону на протяжении восьми гонок подряд. Что касается Алонсо, то он закончил в очковой зоне две последние гонки.