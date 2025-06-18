Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нужно встретиться с руководством». Гасли — об уходе генерального директора «Рено»

«Нужно встретиться с руководством». Гасли — об уходе генерального директора «Рено»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался об уходе Луки де Мео с поста генерального директора автомобильного концерна «Рено».

«Уверен, у него были причины уйти. Думаю, для нас как для команды всё равно было много позитивных моментов, на которых мы можем сконцентрироваться, пусть всё в целом и идёт не так, как хотелось бы. Для меня сейчас важно, чтобы команда не сбавляла обороты при подготовке к сезону-2026, поскольку расстановка сил в команде может сильно измениться.

Нам нужно многое обсудить с руководством. Нужно понять, что этот уход значит для команды и прочее. Хотя в конечном счете у каждого из нас есть своя работа, свои задачи, свои роли, и именно на этом нам необходимо концентрироваться. Но да, нам нужно будет обсудить произошедшее с руководством», — приводит слова Гасли Motorsport.

«Альпин» в настоящий момент занимает 10-е место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.

Ранее сообщалось, что де Мео принял решение уйти из «Рено», чтобы продолжить карьеру за пределами автомобильной индустрии.

Материалы по теме
Эксперт не уверен, что «Альпин» остнется в Формуле-1 после ухода Луки ди Мео
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android