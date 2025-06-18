«Нужно встретиться с руководством». Гасли — об уходе генерального директора «Рено»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался об уходе Луки де Мео с поста генерального директора автомобильного концерна «Рено».

«Уверен, у него были причины уйти. Думаю, для нас как для команды всё равно было много позитивных моментов, на которых мы можем сконцентрироваться, пусть всё в целом и идёт не так, как хотелось бы. Для меня сейчас важно, чтобы команда не сбавляла обороты при подготовке к сезону-2026, поскольку расстановка сил в команде может сильно измениться.

Нам нужно многое обсудить с руководством. Нужно понять, что этот уход значит для команды и прочее. Хотя в конечном счете у каждого из нас есть своя работа, свои задачи, свои роли, и именно на этом нам необходимо концентрироваться. Но да, нам нужно будет обсудить произошедшее с руководством», — приводит слова Гасли Motorsport.

«Альпин» в настоящий момент занимает 10-е место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.

Ранее сообщалось, что де Мео принял решение уйти из «Рено», чтобы продолжить карьеру за пределами автомобильной индустрии.