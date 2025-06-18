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«Следили с открытыми ртами». Росберг рассказал, чем Ньюи удивил инженеров «Астон Мартин»

«Следили с открытыми ртами». Росберг рассказал, чем Ньюи удивил инженеров «Астон Мартин»
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, чем известный конструктор Эдриан Ньюи удивил инженеров «Астон Мартин».

«Эдриан по-прежнему лучший конструктор всех времён, и он сразу же взялся за дело. Я слышал истории о том, как он сидел за чертёжной доской и все специалисты по аэродинамике «Астон Мартин» с открытыми ртами следили за тем, как он рисовал карандашами, и это невероятно.

У них есть компьютеры с терафлопсами мощности и данных, а он стоит перед ними и просто рисует. Это невероятно!» — сказал Росберг в эфире The F1 Show.

Напомним, Ньюи приступил к работе в «Астон Мартин» в марте 2025 года после годичного перерыва. Ранее Ньюи работал в «Ред Булл».

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