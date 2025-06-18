Риккардо начал сотрудничать с букмекерской конторой

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Даниэль Риккардо объявил, что будет сотрудничать с букмекерской конторой у себя на родине.

В рамках сотрудничества Риккардо станет продвигать соревновательную инициативу между игроками из трёх стран — Австралии, Великобритании и США. Главным призом конкурса станет пикник с Даниэлем Риккардо в Техасе в дни проведения матча НФЛ в этом сезоне.

«Было приятно замедлиться… но мне не хватало этого кайфа, этой энергии. Теперь это настоящая страсть. Я променял пит-стопы на свиные рёбрышки. Речь идёт о хорошей еде, отличной компании и о том, чтобы сделать игровой день чем-то особенным. Я не могу дождаться момента», — подчеркнул Риккардо.