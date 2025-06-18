Хаджар рассказал, с кого он берёт пример в Формуле-1

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о том, с кого он берёт пример в Формуле-1.

«У меня были честные отношения с Хельмутом. Он тот человек, который, по сути, дал мне место в Формуле-1. Он дал мне шанс, путь, траекторию к Формуле-1. Так что я благодарен за это. Помню, что мой первый сезон в Формуле-2 был своего рода кошмаром. И он продолжал верить. Он дал мне второй шанс. Я воспользовался им.

Я беру пример с Макса. Что пока впечатляет в этом сезоне, так это то, что в квалификации он всегда хорош. Даже со всем тем опытом, всем талантом, который у него есть, он умудряется выжать ещё больше в этой последней попытке. Это впечатляет. он умеет собрать всё воедино под давлением и находить дополнительное время на круге. На этом уровне найти три десятых — это довольно впечатляюще», — приводит слова Хаджара GPBlog.