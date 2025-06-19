Мексиканский миллиардер: надеюсь, что возвращение Переса в Формулу-1 состоится в 2026-м

85-летний мексиканский бизнесмен ливанского происхождения Карлос Слим, являющийся одним их богатейших людей на планете, высказался по поводу возвращения своего соотечественника 35-летнего Серхио Переса в Формулу-1.

«Я знаю, что он рассматривает различные варианты. У него есть поддержка всех нас и болельщиков. Он работал над своей формой, и, надеюсь, его возвращение состоится в 2026 году. Мы все были бы очень рады видеть его на трассе, но сейчас он анализирует ситуацию», — приводит слова Слима издание GPblog.

Ранее бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр позитивно отозвался о работе с Пересом.