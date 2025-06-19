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«Мелочно». Штайнер — о протесте «Ред Булл» на действия Расселла в Канаде

«Мелочно». Штайнер — о протесте «Ред Булл» на действия Расселла в Канаде
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер прокомментировал протест «Ред Булл» на действия пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла под машиной безопасности в концовке Гран-при Канады.

«Думаю, что это было мелочно, потому что я не разглядел какой-то умышленной игры со стороны Джорджа под машиной безопасности. Так что, на мой взгляд, он не пытался отстать на более чем 10 корпусов от Майландера. Я только что посмотрел видео, он не делал «брейк тест», чтобы подставить Макса. Очевидно, что Ферстаппен в итоге был вынужден проехать мимо него, но это не было каким-то умыслом.

Если посмотреть на спорт в общем, то после гонки подавать протесты за действия под машиной безопасности и ждать изменений — это довольно… На мой взгляд, здесь не было никакой опасности. Но если бы они наложили штраф за это и результат гонки изменился, это было бы довольно плохо для автоспорта, на мой взгляд», — приводит слова Штайнера издание GPblog.

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