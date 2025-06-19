«Как футболисты, просящие жёлтую». Дорнбос — о жалобах Расселла и Ферстаппена в Канаде

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос прокомментировал жалобы по радио четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Джорджа Расселла («Мерседес») друг на друга во время машины безопасности на Гран-при Канады.

«Сразу же по радио стали жаловаться, как футболисты, которые просят жёлтую карточку. Но, к сожалению, именно таким сейчас является спорт. Ребячество. Потому что ФИА слушает все радиопереговоры. Прежде чем назначать штрафы, они хотят убедиться, что у них собраны все данные. Так что это ребячество. Мне не нравится эта часть спорта. Макс знает, как играть в эту игру. Джордж также определённо понимает, что нужно делать. Я имею в виду, что это не делает его французом, особенно в Нидерландах», — приводит слова Дорнбоса издание GPblog.