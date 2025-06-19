«Помогли мне стать лучшим гонщиком». Мик Шумахер — о своих навыках для возвращения в Ф-1

Немецкий гонщик Мик Шумахер объяснил, как изменились его навыки после ухода из «Хааса» и выступлений в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Сейчас в «Кадиллаке» разрабатывается потрясающий проект, очень интересная тема. Для меня было важно оказаться в паддоке [на Гран-при Майами], и это было потрясающе. Это прекрасное место с великолепными автогонками, и не зря это вершина автоспорта.

Мой карьерный путь очень публичен, и то, что я делаю, всегда на слуху. Так что в этом смысле люди знают, что они получат, если увидят меня. Очевидно, что за два года, проведённых не в Формуле-1 [после ухода из «Хааса], я сильно изменился. Был запасным пилотом «Мерседеса», а затем, работая одновременно с «Маклареном» и «Уильямсом», приобрёл много знаний в этой области. Быть частью разных команд оказалось очень, очень интересно.

А что касается WEC, то это был отличный чемпионат, в котором можно было узнать и увидеть что-то новое. Я чувствую, что если ты всегда выступаешь в «открытых колёсах», то это очень нишевая часть спорта, и она сильно отличается от того, чем я занимаюсь сейчас. На мой взгляд, если ты обладаешь опытом различных серий, то являешься более полезным для разных целей. Скажем так, я могу лучше понять психологию других пилотов.

Уверен, что есть множество различных моментов, которые, по моему мнению, помогли мне стать лучшим гонщиком. В сочетании с работой в «Мерседесе» это очень помогло мне расширить свой арсенал инструментов», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.