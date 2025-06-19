Экс-пилот Формулы-1: у Ферстаппена есть уважение к Расселлу

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказался о взаимоотношениях между четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом из «Мерседеса».

«У вас есть парни, с которыми вы не ладите. Не нужно дружить со всеми. У тебя есть своя жизнь. Ты едешь на трассу, они проводят свои гонки, иногда они возвращаются на одном самолёте. Но он явно не хочет такого с Джорджем.

У них были инциденты в Баку, да и в прошлом между ними были инциденты. И я думаю, что в Канаде был ещё один из них. Но уважение тоже есть, потому что в конце концов парень быстр, он выиграл гонку», — приводит слова Дорнбоса издание GPblog.