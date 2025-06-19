Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Формулы-1: у Ферстаппена есть уважение к Расселлу

Экс-пилот Формулы-1: у Ферстаппена есть уважение к Расселлу
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказался о взаимоотношениях между четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом из «Мерседеса».

«У вас есть парни, с которыми вы не ладите. Не нужно дружить со всеми. У тебя есть своя жизнь. Ты едешь на трассу, они проводят свои гонки, иногда они возвращаются на одном самолёте. Но он явно не хочет такого с Джорджем.

У них были инциденты в Баку, да и в прошлом между ними были инциденты. И я думаю, что в Канаде был ещё один из них. Но уважение тоже есть, потому что в конце концов парень быстр, он выиграл гонку», — приводит слова Дорнбоса издание GPblog.

Материалы по теме
«Мелочно». Штайнер — о протесте «Ред Булл» на действия Расселла в Канаде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android