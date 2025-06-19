Коровы едва не сорвали старт ралли-рейда «Уральский рубеж» — 2025

С 12 по 15 июня в Миассе, Челябинская область, прошёл ралли рейд «Уральский рубеж» — 2025. Также была проведена триал-гонка RFC GS URAL. Примечательно, что начало рейда могло быть сорвано из-за стада коров.

«Старт ралли-рейда едва не сорвали вышедшие на трассу коровы. Они искали траву, а мы — трассу. Пастух недоглядел за животными и растерялся, но человек из моей судейской команды помог пастуху увести стадо в сторону», — приводит слова главного гонки Александра Грачёва издание «Первый областной».

На старт гонки вышли по 24 грузовых и внедорожных автомобиля, которым за четыре четыре дня предстояло суммарно преодолеть 600 км бездорожья.

Победителем в грузовом зачёте пришёл экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» во главе с пилотом Богданом Каримовым, штурманом Дмитрием Никитиным и механиком Данилой Телеповым.