Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Коровы едва не сорвали старт ралли-рейда «Уральский рубеж» — 2025

Коровы едва не сорвали старт ралли-рейда «Уральский рубеж» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

С 12 по 15 июня в Миассе, Челябинская область, прошёл ралли рейд «Уральский рубеж» — 2025. Также была проведена триал-гонка RFC GS URAL. Примечательно, что начало рейда могло быть сорвано из-за стада коров.

«Старт ралли-рейда едва не сорвали вышедшие на трассу коровы. Они искали траву, а мы — трассу. Пастух недоглядел за животными и растерялся, но человек из моей судейской команды помог пастуху увести стадо в сторону», — приводит слова главного гонки Александра Грачёва издание «Первый областной».

На старт гонки вышли по 24 грузовых и внедорожных автомобиля, которым за четыре четыре дня предстояло суммарно преодолеть 600 км бездорожья.

Победителем в грузовом зачёте пришёл экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» во главе с пилотом Богданом Каримовым, штурманом Дмитрием Никитиным и механиком Данилой Телеповым.

Материалы по теме
Резервист «Мерседеса» показал, как выглядит его работа в Формуле-1
Истории
Резервист «Мерседеса» показал, как выглядит его работа в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android