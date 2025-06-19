Леклер и Хэмилтон протестировали флагманский гиперкар Ferrari — 1200-сильный F80

Пилоты команды «Феррари» в Формуле-1 Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон протестировали новый гибридный флагман итальянской марки — Ferrari F80. Заезды прошли на трассе «Фьорано», расположенной неподалёку от Маранелло.

«Это самая быстрая дорожная машина, которую я когда-либо водил. И самая быстрая дорожная машина, когда-либо построенная Ferrari. Никогда не ездил на дорогах на чём-то подобном, это совершенно иной уровень. Надо будет когда-нибудь заказать себе такую», — поделился ощущениями от заездов Хэмилтон.

«Торможение просто невероятное. С ума сойти, насколько лёгкой она ощущается. Очень хорошо реагирует в поворотах. С точки зрения баланса, мне кажется, это вообще лучшая машина в истории», — добавил Леклер.

По завершении заездов Хэмилтон спросил у напарника, какого цвета он предпочёл бы себе эту машину, и Леклер ответил, что чёрную. Отметим, что в коллекции Шарля уже есть две Ferrari чёрного цвета — это SF90 Stradale и Daytona SP3.

Ferrari F80 была представлена в октябре 2024 года и стала первой полноприводной машиной марки. Автомобиль оснащается трёхлитровым двигателем Tipo F163 V6 с двойным турбонаддувом мощностью 662 кВт (900 л. с.) и тремя электромоторами, с которыми суммарная отдача установки достигает 883 кВт (1200 л. с.). До 100 км/ч F80 разгоняется за 2,15 секунды, а за 5,75 секунды способна развить 200 км/ч. Это самая мощная и быстрая дорожная машина в истории Ferrari. В общей сложности будет построено 799 экземпляров этого автомобиля, минимальная цена — € 3,6 млн.