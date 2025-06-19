Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ценил бы больше, чем некоторых». Р. Шумахер — о подходящем напарнике для Ферстаппена

«Ценил бы больше, чем некоторых». Р. Шумахер — о подходящем напарнике для Ферстаппена
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер заявил, что Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» был бы подходящим напарником для четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, представляющего коллектив «Ред Булл».

«Хюлькенберг подошёл бы Ферстаппену в качестве напарника, потому что они хорошо ладят, и Максу он понравился бы больше, я думаю. И он явно ценил бы его больше, чем некоторых из его предыдущих товарищей по команде. Но что ж, так оно и есть. Он неплохо стартовал и с «Ауди»; их результат постепенно идёт в гору, так что скрестим за них пальцы», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Материалы по теме
Экс-пилот Формулы-1: у Ферстаппена есть уважение к Расселлу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android