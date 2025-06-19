«Ценил бы больше, чем некоторых». Р. Шумахер — о подходящем напарнике для Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер заявил, что Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» был бы подходящим напарником для четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, представляющего коллектив «Ред Булл».

«Хюлькенберг подошёл бы Ферстаппену в качестве напарника, потому что они хорошо ладят, и Максу он понравился бы больше, я думаю. И он явно ценил бы его больше, чем некоторых из его предыдущих товарищей по команде. Но что ж, так оно и есть. Он неплохо стартовал и с «Ауди»; их результат постепенно идёт в гору, так что скрестим за них пальцы», — приводит слова Шумахера издание GPblog.