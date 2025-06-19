Руководитель «Уильямса» Ваулз продлил контракт с командой

45-летний британский руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз подписал новый долгосрочный контракт, о чём сообщила пресс-служба коллектива. Точный срок действия соглашения не разглашается.

Джеймс является всего третьим руководителем «Уильямса» за 48-летнюю историю команды в «Королевских гонках».

«Я рад подписать новый контракт с «Уильямсом», в котором я чувствовал себя как дома с того момента, как переступил порог. Эта легендарная команда уже подарила мне невероятные воспоминания, и мы все едины в стремлении развить наше наследие и снова выиграть чемпионат мира. В течение последних двух лет мы сосредоточились на укреплении фундамента, и теперь у нас есть платформа, на которой мы сможем добиться славы в ближайшие годы», — сказал Ваулз.

«Мы очень рады, что Джеймс подписал новый контракт и посвятил своё будущее выполнению миссии, над которой мы работаем вместе. Он привнёс свой опыт, энергию и стратегическое лидерство в решение задачи по возвращению «Уильямса» на высшую ступень. Мы ещё не достигли этого, но вы можете почувствовать динамику, которую мы набираем в Гроуве, и с нетерпением ждём того, что будет подготовлено для нас впереди», — прокомментировал продление контракта Мэтью Сэвидж, председатель правления «Уильямса» и Dorilton Capital.