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Росберг: Антонелли может быть на уровне Ферстаппена или Хэмилтона

Росберг: Антонелли может быть на уровне Ферстаппена или Хэмилтона
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг комплиментарно высказался в адрес пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Кими выступал в моей команде по картингу, и я могу с уверенностью сказать, что он обладает талантом, который выходит за рамки одного поколения пилотов. Антонелли может быть на уровне Ферстаппена и Хэмилтона, потому что он уже тогда показывал высокую скорость в картинге.

Для молодого гонщика эти достижения имеют огромное значение с психологической точки зрения. Вы можете увидеть, как он мыслит: «Вау, я могу это сделать, могу подняться на подиум в Формуле-1».

У него было три действительно сложных уикенда подряд. Несмотря на это, Кими по-прежнему немного уступает в квалификации. Его гоночный темп, кажется, высок, поскольку он всегда был на высоте, всегда был очень близок к максимуму.

Меня удивляет, что ему всё ещё не хватает чего-то в квалификации. Пока что Антонелли лишь однажды продемонстрировал блестящий темп, на который способен, и это было только в Майами — нигде больше мы не видели такого великолепного темпа.

Я надеюсь, что Кими сможет показать лучшие результаты в квалификации. Мы знаем, что он будет выступать на одном круге с одним из двух или трёх лучших гонщиков своего поколения в Формуле-1. Это, безусловно, очень сложное испытание, однако я всё же хотел бы увидеть от него больше», — приводит слова Росберга портал F1oversteer.

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