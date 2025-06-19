Дорнбос: возможно, Ферстаппен закончил с «Ред Булл», это была прекрасная история

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос поделился мнением о значимости пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена для австрийской команды.

«Макс ещё не закончил. Возможно, он закончил с «Ред Булл». Эта история, эта сказка может подойти к концу. Это была прекрасная история. Четыре чемпионства, а также выигранные Кубки конструкторов. Он очень ценен для «Ред Булл», и, если бы он ушёл, это была бы катастрофа», — сказал Дорнбос на канале The Pit Talk Podcast в YouTube.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков.

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