«КАМАЗ-мастер» обнародовал составы пяти экипажей на ралли-марафон «Шёлковый путь»

Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» опубликовала составы экипажей на ралли-марафон «Шёлковый путь», который стартует 12 июля в Иркутске. Маршрут вновь пройдёт по территориям России и Монголии. Участники проедут от берегов Байкала через монгольские степи, пески пустыни Гоби и горы Алтая, у подножия которых 22 июля в Горно-Алтайске состоится торжественный финиш гонки.

В грузовом зачёте ралли примут участие пять экипажей «КАМАЗ-мастер»:

1. Эдуард Николаев, Евгений Яковлев, Владислав Глухов

КАМАЗ-435092 (Капотной компоновки);

2. Дмитрий Сотников, Сергей Кренев, Ильгиз Ахметзянов

КАМАЗ-435091 (K5);

3. Богдан Каримов, Дмитрий Никитин, Айдар Бигашев

КАМАЗ-435091 (K5);

4. Алмаз Ахмедов, Иван Мальков, Иван Татаринов

КАМАЗ-435091 (K5);

5. Антон Шибалов, Александр Куприянов, Данил Телепов –

КАМАЗ-43509 (Газодизельный).

Экипажи Дмитрия Сотникова, Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова будут бороться за титул чемпионов гонки на грузовиках семейства К5 КАМАЗ-435091.

Экипаж Эдуарда Николаева будет соревноваться на грузовике капотной компоновки КАМАЗ-435092К. Вызов бездорожью на грузовике КАМАЗ-43509, использующем в качестве топлива газодизельную смесь, бросит экипаж Антона Шибалова.

Испытания и новые изыскания в этом важном экологическом для команды «КАМАЗ-мастер» и партнёров команды направлении будут продолжены. Болельщики команды привыкли видеть в качестве пилота газодизельной машины Сергея Куприянова, но он в силу занятости по основному месту работы в ПАО «Газпром» вынужден пропустить эту гонку.