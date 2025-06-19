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«КАМАЗ-мастер» обнародовал составы пяти экипажей на ралли-марафон «Шёлковый путь»

«КАМАЗ-мастер» обнародовал составы пяти экипажей на ралли-марафон «Шёлковый путь»
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Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» опубликовала составы экипажей на ралли-марафон «Шёлковый путь», который стартует 12 июля в Иркутске. Маршрут вновь пройдёт по территориям России и Монголии. Участники проедут от берегов Байкала через монгольские степи, пески пустыни Гоби и горы Алтая, у подножия которых 22 июля в Горно-Алтайске состоится торжественный финиш гонки.

В грузовом зачёте ралли примут участие пять экипажей «КАМАЗ-мастер»:
1. Эдуард Николаев, Евгений Яковлев, Владислав Глухов
КАМАЗ-435092 (Капотной компоновки);
2. Дмитрий Сотников, Сергей Кренев, Ильгиз Ахметзянов
КАМАЗ-435091 (K5);
3. Богдан Каримов, Дмитрий Никитин, Айдар Бигашев
КАМАЗ-435091 (K5);
4. Алмаз Ахмедов, Иван Мальков, Иван Татаринов
КАМАЗ-435091 (K5);
5. Антон Шибалов, Александр Куприянов, Данил Телепов –
КАМАЗ-43509 (Газодизельный).

Экипажи Дмитрия Сотникова, Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова будут бороться за титул чемпионов гонки на грузовиках семейства К5 КАМАЗ-435091.

Экипаж Эдуарда Николаева будет соревноваться на грузовике капотной компоновки КАМАЗ-435092К. Вызов бездорожью на грузовике КАМАЗ-43509, использующем в качестве топлива газодизельную смесь, бросит экипаж Антона Шибалова.

Испытания и новые изыскания в этом важном экологическом для команды «КАМАЗ-мастер» и партнёров команды направлении будут продолжены. Болельщики команды привыкли видеть в качестве пилота газодизельной машины Сергея Куприянова, но он в силу занятости по основному месту работы в ПАО «Газпром» вынужден пропустить эту гонку.

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